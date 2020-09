Stadion på Gisseløre

I slutningen af 1930'erne begyndte medlemmerne af de forskellige klubber opførelsen af et klubhus. Det tog et par år, før det var færdigt, for alt arbejde foregik med frivillig arbejdskraft fra bl.a. Kalundborg Hockeyklub, Kalundborg Kricketklub, Kalundborg Idrætsforening og de dengang to fodboldklubber.