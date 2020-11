Stadig liv i 139 år gammel mølle

Året går på hæld og det er ved at være sidste chance, hvis man vil nå at besøge Løve Mølle i 2020. Møllen måtte i år aflyse det traditionelle julemarked på grund af coronaepidemien, men lørdag holdt møllen alligevel åbent, og Henning Vingborg og Rasmus Pedersen stod klar til at sælge ud af noget af det mel, som er blevet malet i Løve i det forgangne år.