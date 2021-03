Stadig lav søgning til ny ingeniøruddannelse

- Det er en ny uddannelse, og det kræver nogle gange noget ekstra, opsøgende arbejde at løbe en sådan i gang. Vi krydser fingre for, at vi får flere ansøgere gennem kvote 1 til sommer, siger Conni Simonsen, der er nytiltrådt centerchef for Engineering and Science.