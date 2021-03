Se billedserie Der bliver stadig undervist online. Her er underviser Peter Schou i gang.

Sprogkursister tilbage på skolebænken igen

Kalundborg - 22. marts 2021 kl. 18:19 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Kursisterne på Kalundborg Sprogcenter er nu tilbage til 50 procent fysisk undervisning.

For at komme ind på skolen, skal kursisterne dog fremvise en negativ coronatest, der højest er 72 timer gammel.

Lars Andersen, leder af Kalundborg Sprogcenter, fortæller, at sprogcentret mandag havde inviteret kursisterne til møde op ved testcentret på Kalundborg Gymnasium, hvor de kunne at blive testet.

Disse kursister er enten flygtninge, der næsten lige er kommet til Danmark og ikke taler engelsk eller er analfabeter. De har derfor vanskeligere ved testsystemet, så derfor kunne de blive guidet af underviserne den første dag.

- Vores kursister er meget positive overfor at blive testet. Mange af dem er jo meget nervøse for at blive smittet, siger Lars Andersen.

Både undervisere og kursister skal når de er på skolen, have en negativ coronatest, som er mindre end 72 timer gammel. Testene foregår ikke på sprogcentret, så kursister og personale skal selv sørge for at blive testet.

Kursisterne må kun møde op 50 procent af tiden, ligesom det gør sig gældende ved afgangselever. Det kan eksempelvis betyde, at en kursist, der normalt har 15 timer om ugen, kun møder op på skolen syv en halv time og har resten af undervisningen online.

På Kalundborg Sprogcenter, som har til huse på Skovbrynet 51 i Kalundborg, skal kursisterne være i deres klasseværelser, og de må ikke socialisere med de andre kursister i fællesområderne.

Positivt overrasket Kalundborg Sprogcenter har kørt med onlineundervisning over Teams, og det er faktisk gået overraskende godt ifølge Lars Andersen.

En del af kursisterne har ikke selv en pc, men de har kunnet låne computerudstyr fra sprogcentret.

- Vi har nogle gode erfaringer fra fjernundervisning, som vi vil gøre brug af fremover, siger Lars Andersen.

For de kursister, som har aftenundervisning, fordi de arbejder om dagen, kan det være rart at kunne sidde derhjemme foran computeren, i stedet for at skulle ud af døren igen, fortæller Lars Andersen.

Dannebrog var også hejst i går for at fejre, at de omkring 160 kursister kan komme tilbage efter flere måneders hjemmeundervisning.

Kalundborg Sprogcenter har udover danskundervisning, også ordblindeundervisning og forberedende voksenundervisning (FVU) i dansk og matematik.