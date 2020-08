Sprogcenter rykker til Kalundborg

Sprogcentret er lagt ind under ungdomsskolen og det håber lederen Lars Enevold Andersen kan give et bedre og mere nærværende miljø omkring eleverne. Tidligere hørte Sprogcentret under jobcentret.

- Nu er vi sammen med ungdomsskolen, så der vil være mere liv fra tidlig morgen til aften. Så vi håber at kursisterne får mulighed for at møde danskere. Og måske kan det gøre, at kursisterne selv overvejer at sende deres egne børn i ungdomsskole, siger han.