Sprogcenter er flyttet ind på Skovbrynet

Egentlig skulle sprogcenteret være flyttet ind i 10. klassecenterets gamle lokaler på Skovbrynet for to uger siden, men da håndværkerne endnu ikke var færdige med at tilpasse lokalerne, da sprogcenteret sagde farvel til det gamle rådhus i Svebølle, har undervisningen fundet sted online de seneste 14 dage, fortæller sprogskolens leder Lars Enevold Andersen og tilføjer, at mange af kursisterne, der ikke alle er vant til teknologi, har haft svært ved undervisningsformen.