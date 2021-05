Sprød guitarmusik i Kordilgade

Aftenkunderne i Kalundborg kan se frem til at skulle shoppe til lidt sprød guitarmusik, når de fredag den 21. maj frem til klokken 21 er på udkig efter de gode tilbud i byens butikker.

Han underholder ikke blot med mange af de populære sange med Kim Larsen, Shu-bi-dua, Bamses Venner, John Mogensen m.fl., men bevæger sig også ind over country, folk-rock, stille ballader, irske sange, viser og højskolesange, altid med et vågent øje og øre for publikums ønsker.