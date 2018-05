Spot på en lysende god sag for Kalundborg

Modellen var bygget samme dags formiddag af arkitekt Anders Christiansen fra foreningen Lys på Kalundborg, og meningen med opsætningen i Vænget var at skabe opmærksomhed og interesse for lys-projektet i Kalundborg, som blandt andet handler om at sætte lys på de to 118 meter høje radio­master.

- Masterne er markante og et vartegn for byen, så det er oplagt at bruge dem, sagde Anders Christiansen, der tilføjede, at der også er planer om at opgradere Kalundborgs julebelysning betydeligt og planer om lys-installationer i rundkørsler på indfaldsvejene til Kalundborg.