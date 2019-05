I dagene omkring St. Bededag distribueres et nyt lokalt magasin Spot on Havnsø og omegn, der skal sætte fokus på den lille ferie- og havneby. Privatfoto

Spot on: Havnsø får nyt lokalt magasin

Kalundborg - 20. maj 2019 kl. 15:13 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endnu et ildsjæleprojekt har set dagens lys i Havnsø. Ved et møde den 27. februar opstod idéen om et Havnsø-magasin, og nu foreligger magasinet klar til distribution, fremgår det af en pressemeddelelse. Magasinet hustandsomdeles i Havnsø og distribueres i et større område på Sjælland og udvalgte steder i det øvrige Danmark i dagene omkring St. Bededag.

- »Spot on Havnsø og omegn« har til formål at sætte fokus på den lille ferie- og havneby. For blandt andet at tiltrække sig opmærksomhed fra andre end områdets egne beboere og faste gæster, og som et redskab til at styrke det lokale fællesskab. Magasinet er samtidig en kærlighedserklæring til området, står der i pressemeddelelsen om magasinet, der kommer til at indeholde informative artikler samt tips til oplevelser og begivenheder i Havnsø og i omegnen, der strækker sig fra Sjællands Odde til syd for Reersø og fra spidsen af Røsnæs til øst for Holbæk.

Grafisk designer Michael Reinhardt står bag magasinet. Han har erfaring med design og layout af magasiner til store virksomheder. Siden idéen opstod i februar er en redaktionsgruppe opstået bestående af et bladudvalg fra Havnsø Lokalråd: Formand Kristian Olsen og to andre bestyrelsesmedlemmer, Orla Riishede, Carsten Nielsen samt Michael Reinhardts kæreste Brit Caroline Pallesen og Michael Reinhardt selv. Lokalrådets bladudvalg har formået at få erhvervsdrivende i Havnsø til at støtte op via annoncering. Samtidig har udvalget taget ansvar for lokal omdeling af magasinet. Brit Caroline Pallesen har haft en slags redaktørrolle med kritisk gennemlæsning, gode råd, korrektur samt deltagelse i annoncesalget.