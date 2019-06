Deltagerne sejler ud til havbruget Musholm Vest for at opleve anlægget tæt på. Sportsfiskere, politikere og embedsmænd fra Kalundborg Kommune er med. Foto: Jan Holm

Sportsfiskere mødes med havbrug

Af Bjarne Robdrup Sportsfiskere har ved flere lejligheder markeret sig med voldsom kritik af de danske havbrug. Et af landets største havbrug, Musholm A/S på Reersø, er ikke gået ram forbi. Men måske bliver der nu løst op for kritikken.

Politikere og sportsfiskere besøger på mandag Musholm i et møde, der måske kan løse op for sports­fiskernes kritik af danske havbrug.

