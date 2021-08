Send til din ven. X Artiklen: Splittelse kan koste S dyrt ved kommende valg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Splittelse kan koste S dyrt ved kommende valg

Kalundborg - 17. august 2021 kl. 12:32 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

3F-formand Flemming Lassen frygter for Socialdemokratiets fremtid i Kalundborg efter kommunalvalget. Splittelse og manglende troværdighed kan koste partiet dyrt, mener han.

Selvom Flemming Lassen som 3F-formand i Kalundborg er meget optaget af kommunalpolitik, så hører det til sjældenhederne at han blander sig i den offentlige debat.

- I denne sag har jeg imidlertid følt mig nødsaget til at gøre en undtagelse. Jeg har arbejdet som organisationsmand i 45 år, og jeg har aldrig oplevet noget lignende, siger 3F-formanden.

Flemming Lassen henviser til den socialdemokratiske spidskandidat Tina Beck Nilsson, som, han mener, underløber den socialdemokratiske byrådsgruppe med et interview, hun gav til Nordvestnyt om det planlagte boligbyggeri i Klosterparken i sidste uge.

- Overrasket, næ, egentlig ikke. Og alligevel blev jeg både forundret, og jeg vred - fremgangsmåden er jo demonstreret før. For halvandet år begik hun »dronningemord« på S-gruppeformand, Gunver Jensen, og nu er det så hele S-gruppen, der må holde for. Dengang skete det under henvisning til, at der er brug for en ny politisk retning, og nu er det nok høj feber i forsøget på at gå fra ukendt til kendt i valgkampen, siger Flemming Lassen.

Han er vred over, at Tina Beck-Nilsson ikke informerede resten af den socialdemokratiske gruppe inden hun gik i medierne.

- Tina Beck-Nilsson havde rig lejlighed til at orientere den socialdemokratiske gruppe. Hun var til møde med gruppen aftenen inden, artiklen udkom, men hun valgte alligevel at tie. Her havde det ellers været naturligt at oplyse om, at hun er medunderskriver på protestskrivelsen og har kontaktet pressen for at komme ud med sine budskaber angående byggeriet. siger Flemming Lassen.

Samtidig kritiserer Flem­ming Lassen Tina Beck-­Nilsson for at have svigtet i sin rolle som spidskandidat ved kommunalvalget.

- Hvis man er et ubeskrevet blad som Tina Beck-Nilsson, og vil være spidskandidat, og hvis man så oven i købet tager posten ved, hvad jeg vil beskrive som, et kup, så er det afgørende, at man efterfølgende gør en stor indsats for at demonstrere, hvad man står for, og at man har politisk tæft. Det har Tina ikke gjort. Hun har været alt for usynlig, og at hun på den måde vælger at gå ud med særstandpunkter i avisen tre måneder før et valg gør det ikke bedre. Tværtimod.

Flemming Lassen er bange for, at splittelsen i Socialdemokratiet vil koste partiet på valgnatten.

- Jeg frygter, at kommunalvalget blev afgjort allerede for halvandet år siden, da Socialdemokratiet i Kalundborg blev splittet, siger han.

Samtidig mener han, at det bliver svært at forlige parterne i de tre måneder, der er tilbage inden kommunalvalget.

- Det er noget rod, at der er to partiforeninger i Kalundborg, men jeg ved ikke, om parterne kunne have sat sig ned og løst det. Skårene er nok for dybe, siger han.

Efter valget kan det, som Flemming Lassen oplever som Tina Beck-Nilssons manglende troværdighed, imidlertid også blive et problem for det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen i Kalundborg, mener Flemming Lassen.

- Tina Beck-Nilsson mangler simpelthen troværdighed, og det er et problem, der rækker videre end samarbejdet i Socialdemokratiet. Hvordan skal Martin Damm for eksempel kunne indgå en aftale med hende efter et valg, hvis han ikke ved, om hun vil overholde den? spørger han.

Flemming Lassen ­mener selv, at partiet bør arbejde for brede løsninger i Kalundborg Kommune på tværs af midten, og han er ikke sikker på, at det er den vej, som partiet vil gå under Tina Beck-Nilsson.

- Angående ønsket om en ny, politisk retning, så bekymrer det mig meget, hvis Socialdemokratiet i Kalundborg Kommune med Tina Beck-Nilsson i spidsen efter kommunalvalget placerer sig på venstrefløjen. Det er slet ikke der, vi skal være, men jeg ser desværre tendenser til det i de grupperinger, som foregår i øjeblikket, siger han og fortsætter:

- Socialdemokratiet skal efter min opfattelse være med på midten og søge indflydelse på de brede løsninger, for det vil give den stabilitet, som kræves til fortsat fremgang.