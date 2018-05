Splinterny lodsbåd døbt Delta

- Det er sund fornuft at investere i nyt materiel. De gamle både er slidte, og vi vil gerne stadfæste, at vi er en god og sikker måde at benytte sig af lods på. Jeg er meget tilfreds med leveringen, og den havneansavarlige her i Kalundborg og hans kolleger kan se frem til et rigtig godt stykke værktøj, der i hvert fald kan holde de næste 10 år, sagde teknisk chef hos Danpilot Anders Thomsen.