Anders Lejbach, fiskemester Musholm A/S, Johnny Lihme, bestyrelsesmedlem i Fonden Reersø Havn og fisker Dennis Duncan er kritiske over for Reersø Lokalråds håndtering af spørgsmålet om, hvorvidt Reersø skal blive en del af Naturpark Åmosen. Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Splid på Reersø: Kraftig kritik af naturparkplaner

Kalundborg - 27. februar 2018 kl. 13:30 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over de seneste tre uger har 150 Reersø-borgere meldt sig ind i Reersø Lokalråd, fordi de er kritiske over for lokalrådets arbejde henimod at gøre Reersø til en del af Naturpark Åmosen. En af dem er Finn Bjerregaard, der i sin tid stiftede lokalrådet.

- Vi er mange, der føler os dybt frustrerede. Vi har ikke fået mulighed for at snakke om konsekvenserne og luftet vores tanker, siger han.

Det var på lokalrådets generalforsamling i marts 2017, at det blev vedtaget blandt de 30 fremmødte at gå videre med planerne om at undersøge mulighederne for at indlemme Reersø i Åmosen.

- Men siden da har vi intet hørt om planerne. Og så finder man pludselig ud af, at sagen er kommet for kommunens teknik- og miljøudvalg. Processen virker til at være i fuld gang, uden at borgerne på Reersø er blevet hørt, siger en anden af de nye medlemmer Johnny Lihme, bestyrelsesmedlem i Fonden Reersø Havn.

- Problemet er, at Reersø Lokalråd drøfter ting, der vedrører alle på Reersø. Lokalrådet er en forening, der skal varetage sine medlemmers interesser. Det repræsenterer ikke hele Reersø, siger Finn Bjerregaard.

De 150 nye medlemmer har anmodet lokalrådets bestyrelse om at afholde en ekstraordinær generalforsamling om emnet. Bestyrelsesformand Petra van Kleef har dog afvist anmodningen med begrundelse om, at de ikke har tid. Det fremgår af en mailudveksling, som Nordvestnyt har set. I stedet må de nye medlemmer vente til lokalrådets ordinære generalforsamling den 25. marts.

Selv om sagen er i behandling i kommunen, betyder det ikke, at der træffes en afgørelse henover hovedet på borgerne, fortæller Michael Torp, der er ansat ved kommunens Plan, Byg og Miljø-enhed.

- I øjeblikket er der ved at blive forberedt en for-offentlighedsfase. Her skal borgerne have lejlighed til at give deres mening til kende, og først derefter kan der sættes en høringsrunde i gang, hvis det bliver aktuelt, forklarer han.