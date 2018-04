Se billedserie En flok sildemåger skulle lige fouragere i Kalundborg, inden turen gik videre nordpå. Foto: Per Huniche

Spisepause for måger på træk

Kalundborg - 18. april 2018 kl. 11:36

Kalundborg: Når man kaldes »Dyrenes paparazzo«, så er det noget, som forpligter. Og så har man sit skudklare kamera med, når man for eksempel er ude at handle på Stejlhøj i Kalundborg, som Per Huniche var forleden.

På vej hjem opdagede han syv-otte sildemåger og mellem 15 og 20 sølvmåger, der gik på græsplænen med den store stenhest ud for rådhuset på Holbækvej og fik hurtigt smidt bilen og hevet kameraet frem, mens mågerne tilsyneladende fokuserede mere på at finde regnorm.

- Det var tydeligt, at det var en flok sildemåger på træk nordover, der lige skulle fouragere, inden turen igen gik nordpå. De har måske holdt vinterferie i Mellemøsten, gætter Per Huniche, som tilføjer, at der er en lille stamme sildemåger i Østersøen. Men når man ser så mange på en gang, kan det kun være trækfugle, vurderer han.

Sildemågen er næsten magen til svartbagmågen med deres kulsorte overvinger, men hvor svartbagen har lyserøde ben, har sildemågen gule ben. Svartbagen er noget mere doven, for den bliver her hele året og ses mest ved havne og kyster, men kan også mødes ved for eksempel Tissø, oplyser Dyrenes paparazzo.

