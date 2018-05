Spiritus stjålet fra Super Brugsen

Natten mellem lørdag og søndag lykkedes to unge mænd med at skaffe sig adgang til Super Brugsen i Høng Centret og stjæle mellem 25-30 flasker spiritus og tre indsamlingsbøsser. De to mænd kom ind via hoveddøren, som de brød op ved hjælp af et koben.