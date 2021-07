Line Rodenkam Melchiorsen har i forbindelse med sin uddannelse til diplomingeniør i bioteknologi været fem måneder i praktik hos Kalundborg Forsyning. Privatfoto

Spildevand gør en stor forskel

Kalundborg - 11. juli 2021 kl. 10:12 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

En vigtig del af uddannelsen som diplom­ingeniør i bioteknologi er praktikken. Line Rodenkam Melchiorsen har netop afsluttet et fem måneder langt forløb hos Kalundborg Forsyning.

De seneste fem måneder har Line Rodenkam Melchiorsen været fordybet i kalundborgensernes spildevand.

Hun er i færd med at uddanne sig som diplomingeniør i bioteknologi på Professionshøjskolen Absalon, og har i forbindelse med sin uddannelse været i praktik på Kalundborg Forsyning. Et meget spændende forløb, fortæller hun.

- Det, vi laver her på Kalundborg Forsyning, gør virkelig en forskel for miljøet, og som praktikant får jeg lov til af få fingrene helt ned i det, siger Line Rodenkam Melchiorsen.

- Noget af det mest spændende ved praktikken er, at jeg får lov til at arbejde med noget, der sætter et aftryk, og som giver både mening og værdi for forsyningen og samfundet, fortsætter hun.

Line Rodenkam Melchiorsens praktik hos Kalundborg Forsyning startede, da hun så forsyningens opslag på sit campus på Absalon i Kalundborg.

Opgaverne på forsyning gik blandt andet ud på, at man skulle lave projektledelse og masser af laboratoriearbejde, samtidig med at man fik meget ansvar.

- Det de beskrev, kunne jeg virkelig se mig selv i, og så havde jeg også allerede snuset til arbejdet med spildevand under et projekt på Absalon, og det synes jeg bare var spændende, siger Line Rodenkam Melchiorsen.

- Samtidig tiltalte det mig meget, at det er et forholdsvis lille sted. Vi er 90 medarbejdere, så jeg er ikke bare en i mængden. Det betyder, at jeg får lov til at prøve rigtig mange ting. Så jeg sagde ja med det samme, da de tilbød mig en praktikplads.

Meget af Line Rodenkam Melchiorsens arbejde har foregået omkring de store åbne tanke, hvori spildevandet renses. Herude har hun blandt andet taget masser af prøver, som hun senere har analyseret inde på forsyningens laboratorium.

- Noget af det spændende ved at arbejde med spildevand er, at jeg jo aldrig helt ved, hvad det indeholder, og det skal jeg analysere mig frem til. Man skal simpelthen være forberedt på det uventede, når man arbejder med spildevand, for man ved aldrig, hvad folk kan finde på at hælde i kloakken, siger hun.

Line Rodenkam Melchiorsen er færdig som diplom­ingeniør i bioteknologi til januar, men først skal hun skrive sin bachelor.

Det gør hun sammen med sin med-praktikant på Kalundborg Forsyning, og den skal naturligvis handle om spildevand.

Når hun står med eksamensbeviset i hånden, kan det sagtens være, at det er den retning, hun vil blive ved med at fordybe sig.

- Jeg har skabt nogle gode relationer og kontakter under min praktik her på Kalundborg Forsyning, og så betyder det meget for mig, at jeg kan se, hvordan mit arbejde gør en forskel. Som diplomingeniør i bioteknologi er man jo eftertragtet, men jeg kan sagtens se en fremtid inden for arbejdet med spildevand, siger hun.