Spejderleder dømt for at sende porno til 13-årig pige

Kalundborg - 21. august 2020 kl. 06:01 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har kostet en 37-årig spejderleder fra Kalundborgs opland 14 dages ubetinget fængsel, at han for halvandet år siden udsatte en 13-årige pige for blufærdighedskrænkelse ved at sende hende porno af forskellig karakter over Facebooks Messenger app.

Han er i alt blevet kendt skyldig i fem forhold om blufærdighedskrænkelse og er i den forbindelse blevet frakendt retten til at beskæftige sig med børn og unge i forbindelse med fritidsaktiviteter de kommende to år.

Det pornografiske materiale, der blev fremvist i retten, består blandt andet af videoer, hvor to mænd har analsex, hvor en orne og en mand har analsex samt billeder af nøgne kvinder og af en mand og kvinde, der har gensidig oralsex.

Domsmandsretten lagde ved strafudmålingen vægt på videoernes grove karakter, pigens unge alder samt det forhold, at den 37-årige kendte pigen fra den forening, hvor han var spejderleder, og hvor pigen var tropleder for de yngste.

- Der er et tillidsforhold fra hende til dig, kva at du kender hende som spejderleder. Vi mener, at du har udnyttet din stilling i den forbindelse, sagde dommeren ved domsafsigelsen.

Messenger-korrespondancen mellem spejderlederen og pigen blev fremvist i retten, og heraf kunne man læse, hvordan den 37-årige tog kontakt til pigen efter en sommerlejr i 2018, hvor han takkede hende for en skøn lejr.

I månederne efter henvendte han sig flere gange med kommentarer som: »Du er altid velkommen til at skrive til mig« og »Hvad står weekenden på?«, ligesom han kaldte hende »søde« og sendte hende hjerter og kram.

Det var pigens mor, der ved et tilfælde opdagede korrespondancen mellem spejderlederen og hendes datter.

- Imens jeg scroller igennem, ser jeg materiale sendt til min datter af seksuel karakter. Videosekvenser, billeder og vittigheder. Jeg bliver noget chokeret, forklarede hun ved retten.

Pigen, der i dag er 15 år, er blevet videoafhørt og har bekræftet at have modtaget pornografiske videoer og billeder af spejderlederen.

Selv forklarede den 37-årige, at det rigtig nok var ham, der havde indledt korrespondancen, men at han i månederne efter var blevet hacket gentagne gange, og at han ikke kendte til det pornografiske materiale.

Han nægtede sig derfor skyldig og ønskede betænkningstid, efter dommen blev afsagt.

Han kunne dog ikke fremvise dokumentation på, at han var blevet hacket, eller at han havde taget kontakt til Facebook for at oplyse, at han var blevet hacket.

Domsmandsretten valgte at tilsidesætte hans forklaring som utroværdig.

Den 37-årige er også blevet idømt et krav om tortgodgørelse til pigen på 10.000 kroner, ligesom han skal betale sagens omkostninger.

