Spejdere skal sove højt til vejrs

Kalundborg - 18. januar 2021 kl. 13:49 Af Eva Lyng Johansen

2021 begynder godt for Hvidebækspejderne med en donation fra Nordeafonden på 20.773 kroner, som var planlagt til at skulle overrækkes tirsdag den 19. januar, men desværre kom coronarestriktioner i vejen for dette.

Pengene er givet til at lave en overnatningsplads højt til vejrs.

En særlig nær-naturoplevelse John Møller Petersen, leder for de ældste spejdere i gruppen, samt idémand bag projektet, forklarer:

- Det har været et ønske i et par år at kunne lave og tilbyde denne aktivitet for vore spejdere, da jeg mener, at det giver dem en særlig nær-naturoplevelse at kunne overnatte mellem trækronerne, siger John Møller Pedersen.

Der sættes fire solide stolper i jorden, og at disse forankres godt.

Mellem stolperne spændes et sikkerhedsnet ud, som der kan soves på, og et andet net bliver sat som faldsikring, og de to net danner tilsammen en rede fem-seks meter over jorden, hvor der kan soves under åben himmel.

- at kunne være i uvante omgivelser og prøve noget nyt, er en stor del af at være spejder, som i høj grad handler om at flytte grænser. Vi har valgt at placere dette tilbud langt fra byen ved vores hytte ved Ugerløse, det vil give den bedst mulige mulighed for at opleve naturen tæt på, med mange stjerner, lyden af havet, og dyrelyde i natten, siger John Møller Petersen og tilføjer:

- De flagermus vi har ved hytten, kommer spejderne til at have flyvende om ørene deroppe måske.

Huller er klar Projektet er allerede i gang, da tropsspejderne allerede har gravet hullerne til stolperne.

Det gjorde de allerede i sommers, men pengene til resten af projektet manglede, og derfor har der længe stået fire huller med midlertidige stolper i, som tropsspejderne øvede samarbejde og løfteteknik for at få i hullerne og rejst.

Men donationen fra Nordeafonden finansierer projektet 100 procent til stor glæde for Hvidebækspejderne. Projektet forventes at være færdigt i løbet af 2021, og at kunne være et tilbud til spejdere fra 10 år og op efter.

For de yngre spejdere er der dog også noget at glæde sig over. Hvidebækspejderne har nemlig i 2020 også fået 5.000 kroner fra miljø- og energifonden til at undersøge både livet i vandet og vandets kræfter.

Og til gavn for hele gruppen har DUF lokalforenings pulje givet 5.500 kroner sangbøger og spejderbøger.

Handy personer? I 2020 fyldte Hvidebækspejerne 40 år, men jubilæet måtte aflyses på grund af corona.

Vedligeholdelsesprojekterne står i kø for den 40-årige forening.

- Så skulle der sidde en handy person derude, der kunne tænke sig at give en hånd med noget, så tøv ikke med at kontakte os, siger Jakob Bagger-Hansen.

Her i 2021 håber Hvidebækspejderne blandt andet på at kunne bygge nyt rafte/brændeskur, tynde ud i beplantningen, plante læhegn, skifte vinduer, reparere taget, lave udekøkken, udendørsbelysning og få sat lydabsorberende plader op.