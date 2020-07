Spejdere fik prøvet grænser på sommerlejr

- Vi skulle have været til Gillastugan i Sverige, men det kunne ikke lade sig gøre forsvarligt på grund af coronaepidemien. I sidste øjeblik blev det besluttet alligevel at gennemføre sommerlejren på vores egen lokation nær ved Ugerløse i Kalundborg, fortæller Jakob Bagger-­Hansen, der er leder i troppen.

- Her blev der virkelig prøvet og flyttet grænser, for både spejdere og ledere på go high-klatrebanerne. Flere af banerne blev gennemført, enkelte forhindringer viste sig at være for meget, men alle fik prøvet sig selv af, fortæller Jakob Bagger-Hansen.