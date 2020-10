Artiklen: Specialcenter skal have ny leder

21 år nåede Vagn Engel at være leder af Specialcenter Sigrid Undset, inden han for nylig gik på pension.

Stillingen har været slået op i to omgange, da man ønskede at udvide ansøgerfeltet efter først omgang, oplyser Michael Gravesen, direktør i Kalundborg Kommune.

Der søges også efter en leder, som er klar på at overtage et center med en god historie og en velfunderet organisation, som der skal bygges videre på.

Sigrid Undset Skolen er 56 år gammel, og er en specialskole for elever fra børnehaveklasse til og med 10. klasse.

Eleverne er børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder, hvilket betyder, at de har sværere ved at lære og at huske det lærte, end de fleste andre børn.