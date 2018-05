Røsnæs Skole har især været kendt for sit arbejde inden for udeskolen.Foto: Mie Neel

Sparer millioner på skolelukning

Dette skyldes, at selvom kommunalbestyrelsen vedtog at lukke Røsnæs Skole fra august 2018, så har man alligevel givet skolen budget til og med den 31. december i år.

Lukningen af Røsnæs Skole er dog ikke udelukkende forbundet med besparelser for Kalundborg Kommune. Således vil det koste kommunen 38.017 kroner per år per elev, som vælger at fortsætte i den nyoprettede Friskolen på Røsnæs, samt yderligere 7699 kroner per elev, som vælger at gå i friskolens SFO.