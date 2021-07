Den 22-årige André Abildgaard er blandt ansøgerne, der ønsker at starte på Kalundborgs nye uddannelse som diplomingeniør i maskinteknologi. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

»Spændende at være med til at starte noget nyt«

Kalundborg - 06. juli 2021 kl. 12:32 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Professionshøjskolen Absalon har modtaget mere end 100 ansøgninger om at starte på et af skolens to ingeniørstudier i Kalundborg efter sommerferien. En af ansøgerne er den 22-årige André Abildgaard.

103 studerende har søgt ind på Professionshøjskolen Absalons to ingeniørstudier i Kalundborg. Langt størstedelen søger ind på diplomingen­iør­uddannelsen i bioteknologi, men 13 af dem har valgt den nye uddannelse som diplom­ingeniør i maskinteknologi.

Den 22-årige André Abildgaard er en af dem.

- Min far var elektriker, så det ligger nok lidt i mine gener, at jeg godt kan lide at arbejde med elektronik og maskiner, fortæller den 22-årige.

I første omgang tog André Abildgaard en EUX og en uddannelse som elektriker, men det har hele tiden ligget i kortene, at han skulle læse videre til diplomingeniør i maskinteknologi.

- Jeg er født og opvokset på Lolland. Oprindeligt havde jeg regnet med at skulle læse videre i Aarhus, men da jeg hørte om muligheden for at læse til ingeniør i Kalundborg, besluttede jeg at undersøge det nærmere, fortæller han.

André Abildgaard kendte stort set intet til Kalundborg i forvejen.

- Jeg har besøgt byen en gang for mange år siden i forbindelse med noget svømmestævne, men ellers vidste jeg intet om Kalundborg. Jeg besøgte dog byen med min kæreste, og vi kunne godt lide, hvad vi så, fortæller han.

Det var blandt andet muligheden for at være blandt de første elever på den nye uddannelse, som tiltalte den 22-årige.

- Jeg synes, at det er spændende at være med fra starten og måske være med til at forme og opbygge noget helt nyt. Samtidig var der det praktiske. Vi kunne få meget mere for pengene i Kalundborg, end vi nogensinde ville kunne i Aarhus, fortæller han.

Da det lykkedes André Abildgaards kæreste at finde en læreplads på apoteket i Kalundborg, besluttede parret at tage springet og flytte til byen.

Han glæder sig dog over, at der er udsigt til, at mange andre studerende vil starte i byen efter sommerferien.

- Indtil videre er vores omgangskreds i Kalundborg begrænset til de mennesker, vi arbejder med, så det vil være rigtig dejligt at få mulighed for at lære nogle flere nye mennesker at kende, siger André Abildgaard.

Uddannelsen som diplom­ingeniør i maskinteknologi startede i Kalundborg sidste år. Det første år modtog uddannelsen 11 ansøgere, hvilket var noget mindre end de 20, man havde håbet at starte med.