Soul-lækkerbisken for de ældste

- Vi har været så heldige at kunne booke den fantastiske jazz- og soulsangerinde Miriam Mandipira og Kjeld Lauritsen Trio. Jeg har tidligere oplevet koncerten og kan sige, at det bliver en lækkerbisken for eleverne. Det er verdensklasse, og de kan ikke opleve bedre jazz og soul end med Mandipira bag mikrofonen og Kjeld Lauritsen på hammondorgelet med de roterende Leslie-højttalere, lyder det fra kommunens børnekulturkonsulent Søren Vind.

- Efter deres skolekoncerter plejer der at være kø for at komme til at snakke med Miriam Mandipira og for at komme til at se nærmere på det spændende orgel, siger han.