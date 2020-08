Annette Sønder Nielsen og Brian Sønder Andersen vil kæmpe for at holde Kino Den Blå Engel kørende, men der er både mange regninger og udfordringer, fortæller de. Foto: Per Christensen

Sorte skyer trækker op over Kino Den Blå Engel

Hvis tingene ikke snart vender til det bedre for indehaverne af biografen Kino Den Blå Engel i Kalundborg - Annette Sønder Nielsen og Brian Sønder Andersen - så er det kun et spørgsmål om tid, før biografen må lukke. Alene det at drive biografen videre året ud ligner her og nu en udfordring, fortæller Annette Sønder Andersen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her