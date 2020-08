Der bliver solgt masser af sorte sild til torvedag i Gørlev. Både til at spise på stedet eller til at tage med hjem. Det er friville fra Gørelv Turistforening, som står for torvedagene i år. Foto: Mie Neel

Sorte sild går som varmt brød

- Selvom torvedag ikke er som det plejer på grund af at vi ikke kan have musikalsk underholdning, så har salget af de sorte sild været godt, siger Anni Carlsson fra Gørlev Turistforening.

Helge Carlsson, som er gift med Anni Carlsson og næstformand i turistforeningen, glæder sig over, at det går godt med salget.

Egnsretten sorte sild tilberedes ved at sildene først er i en saltlage i et døgn, og herefter bliver stegt over bøgeflis. Egentlig burde der bruges halm, men det giver for meget røg ifølge næstformanden.