Sommertid har gjort det svært at billettere på Sejerøfærgen, så nu kan man rejse gratis i påsken.

Sommertid giver gratis færger i Påsken

Kalundborg - 28. marts 2018

Tirsdag annoncerede Sejerøfærgen på sin hjemmeside, at man i hele påsken kan rejse gratis til både Sejerø og Nekselø.

- Med kort varsel er det besluttet at anvende tilskudsmidler til at gøre Påsken gratis for alle passagerer og køretøjer... Perioden for gratis sejlads til Nekselø og Sejerø er 26. marts - 2. april 2018 begge dage inklusiv, lyder det blandt andet i meddelelsen.

Siden den gode nyhed blev offentliggjort har Nordvestnyt imidlertid talt med flere sejerøboere, der alle fortæller, at beslutningen om at gøre færgerejserne gratis kommer oven på store computerproblemer, der betød at personalet på Sejerøfærgen helt har måtte opgive at billettere siden mandag.

Chef i Plan, Byg og Miljø Christian Sabber bekræfter forklaringen.

- Som jeg har fået det forklaret, så opstod der problemer ved omstillingen af computerne til sommertid. Det betød at, der har været store problemer med billetteringen. Vi besluttede at vende det til noget positivt og gøre det gratis at rejse med færgen i påsken, fortæller han.

Flere af de sejerøboere, som Nordvestnyt har været i kontakt med, er bekymrede for, hvad beslutningen vil koste færgens økonomi, da påsken traditionelt er den tid, hvor turisterne begynder at komme til Sejerø. Men det bliver ifølge Christian Sabber ikke et problem.

- Vi havde nogle penge til overs fra sidste år, som var givet i tilskud i forbindelse med nedsætningen af færgetaksten. Dem bruger vi til at dække underskuddet i påsken, siger han.