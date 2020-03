Sommerstemning i Kordel

- Rigtig mange er ved at være grundigt trætte af blæsevejr og regn i lange baner, og derfor har vi inviteret sol, sommer og lune sommeraftener ind på 2. sal i Galleri Kordel i marts, oplyser Eva Søvsø.

Det er Kylle Gulmark, der sørger for sommerstemningen med sine glade og farverige malerier både fra kolonihaven og gårdhaven i Danmark og fra sine lange ophold i Grækenland.

Selv siger hun om sin kunst: - Farver har stor indflydelse på mit velbefindende og på, hvad jeg tænder på. Jeg er en romantisk sjæl, så når jeg ser noget stemningsfuldt, enkelt, uspoleret og smukt, kan jeg mærke, at det rykker i hånden, og jeg får lyst til at male.

- Engang havde jeg et billede på en udstilling med en lavendelmark, og en mand kom hen og sagde, at han kunne mærke duften fra lavendlerne. Den bemærkning blev jeg utrolig glad for.