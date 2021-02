Red Barnet Kalundborg samarbejder med Kalundborg Kommune om Fritidskontoen, som sikrer at børn kan gå til fritidsaktiviteter, selvom de kommer fra en familie med lav indkomst.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Sommerlejr, naturklub og fritidsaktiviteter til sårbare børn

Kalundborg - 02. februar 2021 kl. 19:30 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Red Barnet Kalundborg har netop holdt generalforsamling efter et intenst år med at hjælpe udsatte familier under coronanedlukningen i foråret 2020.

- Vi har på vores generalforsamling lagt masser planer for det nye år, hvor vi fortsætter kampen for alle børns ret til en god og tryg barndom. Det gør vi gennem vores sociale aktiviteter, som trods corona, afvikles udfortrødent. Sårbare børn er altid dem, som står svagest i alvorlige kriser, så der er mere brug for Red Barnet end nogensinde, påpeger lokalformand, Minna Skytte.

Da nedlukningen startede i marts havde Red Barnet Kalundborg netop startet Naturklubben op igen efter vinterpausen.

Det blev kun til ét arrangement, før foreningen besluttede at lukke ned.

- Vi starter på arrangementer i begyndelsen af april. Lige nu er tanken en fast ugentlig naturklub-eftermiddag for børnene samt en lørdag eller søndag, hvor forældrene også er med. Vi skal på småture i Klosterskoven, følge naturen mod forår og sommer og lave bål og bålmad, fortæller Minna Skytte.

Red Barnet Kalundborg arbejder sammen med Tryghed og Trivsel.

Under nedlukningen har Naturklubben mistet flere frivillige. Derfor søger Red Barnet naturelskere og udemennesker, som har lyst til at videregive viden om naturen eller glæderne ved at færdes i den.

Sommerlejre

PÅ trods af corona-restriktionerne lykkedes det at holde to sommerlejre.

Både en familielejr og en børnelejr, så næsten 40 børn fik en god sommerferie.

Familiesommerlejren foregik på Sankt Helene Kursus- og Feriecenter i Tisvilde i uge 28. Børnelejren foregik til søs på Skonnerten Fylla og fandt sted i uge 29.

De to lejrledere har sagt ja til at stå for sommerlejrene igen i sommeren 2021. I uge 28 vil der være en børne-/familielejr, hvor der skal bruges flere frivillige. I uge 29 sejler Fylla igen ud med et hold unge - denne gang i det Sydfynske øhav.

Fritidskonto

Samarbejdet mellem Kalundborg kommune og Red Barnet Kalundborg om Fritidskontoen/Plads til Alle fortsætter.

Kommunalbestyrelsen har for indeværende finansår og fremover afsat 150.000 kroner årligt til at sikre børn i kommunen økonomisk adgang til fritidsaktiviteter.

Samarbejdet med de to lokale Red Barnet ambassadørskoler, Høng Skole og Skolen på Herredsåsen, fortsætter, og lokalforeningen håber, at skolerne vil være med til at fejre Red Barnets 75 års-fødselsdag, som måtte aflyses i 2020.