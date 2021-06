Send til din ven. X Artiklen: Sommerlæsning kan sikre børn præmier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sommerlæsning kan sikre børn præmier

Kalundborg - 03. juni 2021 kl. 14:45 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Muligheden for at tømme hylderne i en boghandel på fem minutter.

Det er den helt store præmie, der er på højkant for de seks- til 15-årige, som igen i år kan være med, når bibliotekerne i Kalundborg Kommune deltager i børnebibliotekernes nationale læsekampagne »Sommerbogen«.

Fra 11. juni til 21. august kan læselystne børn og unge hente et udfordringsark på bibliotekerne. Hvis de klarer mindst 10 ud af 30 forskellige udfordringer, for eksempel at spise en is, mens man læser, at færdiggøre en bog udgivet i år eller en roman med skurke eller fantasivæsner, deltager de i konkurrencen om en række forskellige præmier.

- Det er vigtigt for os at vise børnene, at det er sjovt, ikke kedeligt, at læse bøger, siger bibliotekar Mihaela Boock-Jensen, der er ansvarlig for Sommerbogen i kommunen.

Ud over at tømme en boghandel, som alle deltagende børn i Danmark kæmper om, modtager man ved sin deltagelse også en gratis bog i Kalundborg - så længe lager haves naturligvis. Derudover bliver der lokalt mulighed for at vinde en transportabel højttaler, hvis man husker at lave tre boganmeldelser sammen med sine udfordringer.

Sommerbogen har kørt i over tyve år, og hvert år deltager tusindvis af børn og unge fra hele landet.

Forrige år fik bibliotekerne over 13.000 boganmeldelser fra børn, og Mihaela Boock-Jensen har også oplevet en stigende interesse for Sommerbogen, siden hun blev kampagneansvarlig i Kalundborg i 2016.

- Vi har slået vores egen rekord år efter år, så over 300 børn var med sidste år, siger bibliotekaren.

Det har hjulpet, at lærerne på kommunens skoler er blevet mere opmærksomme på kampagnen.

- Flere lærere ringer nu til os, så de kan komme på besøg på bibliotekerne med deres klasser, siger Mihaela Boock-Jensen.