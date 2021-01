Se billedserie Sommerhussalget boomede i 2020. Det har kunne mærkes hos Danbolig Kalundborg. Her ses Tom Parsner. Foto: Merete Jensen

Sommerhussalg boomede i 2020

Kalundborg - 13. januar 2021 kl. 19:40 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen

Det har været yderst populært at købe sommerhus i Kalundborg i 2020. Salget boomede sidste år. Forklaringen er Covid-19.

- Generelt har vi kunnet mærke en øget interesse i 2020 på sommerhuse på Sjælland. Det gælder f.eks både i Osherred, Slagelse og Kalundborg. Folk har tænkt, at nu skal de holde ferie i Danmark, og så køber de sommerhuse som aldrig før. Vi lever rigtig godt af, at sommerhuse bliver lejet ud, men i endnu højere grad af, at folk bruger deres sommerhuse mere, og det afspejler sig i detailhandlen, siger Jens Müller, der er direktør hos Destination Sjælland.

Han oplyser, at Kalundborg er den anden største sommerhuskommune i Region Sjælland, og at der i Kalundborg Kommune findes 7500 sommerhuse.

Hos ejendomsmæglerfirmaet Home Kalundborg har personalet måtte løbe stærkt, bl.a. på grund af den øgede interesse for sommerhuse. Et sommerhus koster i gennemsnitet 1,2 mio. hos Home Kalundborg, og firmaet solgte i 2019 57 sommerhuse, mens det i 2020 solgte 87 sommerhuse.

- Sidste år har været vanvittigt. Sidste år oplevede vi omkring 17-18 tilmeldninger til hvert sommerhus. Vi plejer at sælge i vinterperioden også, men det har stadig været en markant stigning i forhold til salg sammenlignet med sidste år i den periode. Vi regnede med, at til nytår så ville det begynde at holde igen, men det fortsætter stadig, siger ejendomsmægler Iben C. Nielsen.

- I og med, at efterspørgelsen har været så stor, har det også betydet, at vi har kunne mærke, at der har været færre til salg. De fleste sommerhuse er blevet solgt til over udbudsprisen. Folk har set det som en investering, som du har en plan B med, Hvis nu f.eks. det bliver, så man kan rejse igen, så kan du leje sommerhuset ud og have en indtjening. Så det har føltes som en tryghed for familier, siger hun.

Hos Danbolig i Kalundborg har man også kunnet mærke den stigende interesse for sommerhuse sidste år. I 2019 solgte de 34 sommerhuse, mens man i 2020 solgte 54 sommerhuse.

- Det har været et galopperende sommerhusmarked, hvor man virkelig har kunne mærke, at efterspørgelsen har oversteget udbuddet. Vi kan se, at den øgede interesse hænger sammen med, når Covid-19 ramte Danmark. Siden midt marts og så året ud har der været øget efterspørgsel. Det startede i det små i marts, og så tog det kun fart jo nærmere sommeren kom, og farten er ikke aftaget igen, som det plejer, når efteråret rammer, siger Tom Parsner, der er indehaver og ejendomsmægler fra Danbolig Kalundborg.