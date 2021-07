Torsdag besøgte Jobpatruljen Kalundborg, for at tjekke op på, hvordan de lokale ungarbejdere har det. Jonas Schulz Messerschmidt og Christine Bruun er her på jobpatrulje i Kordilgade. Foto: Mie Neel

Sommeren er en travl tid for ungarbejderne

Torsdag besøgte Jobpatruljen Kalundborg, for at sikre at kommunens ungarbejdere bliver behandlet ordentligt på deres arbejdspladser og kender deres rettigheder. I løbet af dagen besøgte Jobpatruljen cirka 100 virksomheder og interviewede 70 unge.

For de fleste danskere er sommerferien en mulighed for at slappe af og genoplade batterierne, men for mange unge mennesker er sommerferien ikke bare skæg og ballade. Hvor andre tager til stranden, vælger de i stedet at tage et feriejob eller tage flere timer i deres almindelige fritidsjob. Mange unge er imidlertid ikke vant til at begå sig på arbejdsmarkedet, og derfor kan de komme galt afsted.