I Årby er sognepræst Helga Tidemann Jensen igen klar til at rykke ud i præstegårdshaven, når der skal holdes sommergudstjeneste 8. august - i år med masser af lagkager. Privatfoto

Sommer- gudstjeneste og masser af lagkage

Kalundborg - 03. august 2021 kl. 17:45 Kontakt redaktionen

Lagkagen er en festkage! Og helt universel til fødselsdage, jubilæer og andre af livets store dage. Den fås i mange afskygninger og kan varieres så hver familie næsten har sin egen lagkage. Vi har udtryk i sproget, der har lagkagen som udgangspunkt. Når noget er lutter lagkage er når livet er ren fest og glæderige stunder.

- Lagkagen dukker også op i mere alvorlige udtryk, når det handler om, at alle skal have: deres stykke af kagen. Og vi har navngivet ellers kedelige figurer om fordeling af dette og hint for lagkagediagrammer. Meget falde på halen komik gennem tiden har haft lagkagen som hovedelement, en mand eller en kvinde, der uheldigt sætter sig lige ned på en lagkage, en klovn, der får en lagkage i hovedet, fortæller sognepræst Helga Tidemann Jensen, Årby.

- Ja, lagkagen kan noget! Den minder os om fest og overflod. Den minder os om søde børn, der ikke kan puste alle deres lys ud og derfor drilles kærligt med hvor mange kærester de får. Og til årets sommergudstjeneste i præstegårdshaven i Årby på søndag den 8. august, så er det lagkagen, der slår temaet an. For i kirken er der et stykke kage til alle. Gud indbyder til fest og dans, og der er mere end nok af god mad og drikke.

- Gud har mange lag - og bare til at starte med tre lag, tre personer. Der er selvfølgelig også tider, hvor lagkagen kan være svær at få øje på eller få til at passe ind, men så insisterer dens lys, dens naive opbygning og dens håbløse nærringssammensætning på håbets mulighed og på glædens mulighed på ny.

Det er ikke just »Den store bagedyst«, men præst, Helga Tidemann Jensen, lover dog at der vil være mange og festlige lagkager til kaffen i præstegårdshaven efter gudstjenesten, ligesom der vil være kaffe, te og saftevand en masse.

- Skulle vejret være mod os, så rykker gudstjenesten ind i kirken og den åbne have bliver til åbent hus i præstegården til lagkagen og kaffen bagefter. Er varmegraderne høje, så vil der blive serveret vand under gudstjenesten i haven. Så der er lag i årets sommergudstjeneste, nåden og frelsen fås i generøse stykker til alle, der er skiver af gode salmer og så er der ikke mindst lagkage til kaffen. Vi glæder os i Årby til at se alle som har lyst til årets sommergudstjeneste.