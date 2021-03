Solskin og handel

Butikken kunne i går endelig få lov til at åbne igen efter at have været lukket siden slutningen af december. Og det vakte stor glæde i butikken.

I over to måneder har den stået på hjælpepakker for Modeshop Tygesen i Kalundborg. Koncernen har ikke noget web-shop og har derfor ikke kunnet sælge tøj via en hjemmeside under nedlukningen. Pia Anskjær oplyser, at der er igang med at blive udviklet en nethandel.