Se billedserie På dele af et areal, der omkranses af Kirkemosevej, Egemarkevej og Nykøbingvej, er det tanken at placere mindst 27 ha solcelleanlæg ved Egemarke Gods. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Solcelleanlæg ved gods kan blive endnu større Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Solcelleanlæg ved gods kan blive endnu større

Kalundborg - 04. november 2019 kl. 05:24 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der træffes formentlig ikke nogen beslutning i år. Måske heller ikke i 2020. Men hvis projektet gennemføres, vil det blive endnu større end det, vi søgte om i foråret.

Ordene kommer fra godsejer Claus Lohmann Poulsen. Egemarke Gods ansøgte i marts Kalundborg Kommune om at etablere et 27 hektar stort solcelleanlæg på en del af godsets jorder øst for Føllenslev. Området svarer til cirka 38 fodboldbaner, og det skal ligge nord for Firhøjskolen på dele af arealet, der omkranses af Kirkemosevej, Egemarkevej og Nykøbingvej.

Teknik- og miljøudvalget gav grønt lys til den videre proces, men dels på grund af travlhed med andre opgaver på godset, dels fordi projektets finansiering også skal falde på plads, er der ikke sket noget afgørende i processen endnu, erkender Claus Lohmann Poulsen.

- Det handler naturligvis om, at solcelleanlægget får en størrelse, som indebærer, at det også kan balancere økonomisk for den eller de investorer, der står bag. Denne type anlæg er ikke længere begunstiget af statslige tilskud. Det er altså strømprisen, der alene skal bære økonomien, og det er også baggrunden for, at vi ønsker et solcelleanlæg på syv-otte ha større end det, vi tidligere har søgt om, siger Claus Lohmann Poulsen.

Økonomisk gevinst

Men det handler naturligvis også om, at der også er en økonomisk gevinst i et sådan gigantisk anlæg for godset. Konkret er planen at leje jorden ud til den virksomhed, der kan stå for etablering og drift af solcelleanlægget. Tilbage i marts var det virksomheden Better Energy, der stod for. Om det også bliver dette firma, når projektet til sin tid skal realiseres, er endnu uafklaret.

- Egemarke Gods går ind i det her for at sælge strømmen. Jeg vil kunne opnå en højere pris for jorden ved at leje den ud end ved at dyrke afgrøder som korn og raps. Og fremfor alt vil etablering af et anlæg på omkring 35 ha være en mere stabil indtægt for godset end kornpriserne, siger Claus Lohmann Poulsen.

At anlægget skal være endnu større end de 27 ha, Egemarke søgte om tidligere på året, hænger således sammen med en økonomisk balance?

- Ja. Helt klart. Sammenhængskraften er større på 35 ha end på 27. Så enkelt er det.

Men der er endnu ikke en virksomhed på plads, der kan understøtte projektet?

- Det arbejder vi på. Og derefter er det jo i sidste ende en kommunal afgørelse, om vi får lov at etablere sådan et anlæg, siger Claus Lohmann Poulsen:

Forslag fra blå blok

- Vi skal blive lidt grønnere herude på landet, og hvis vi vil fremme den grønne energi, skal vi også finde noget plads til solceller.

Kalundborg Kommune skal, når projektet til sin tid lander på kommunens bord, til den tid tage stilling til, at yderligere syv til otte ha anlæg etableres på jord i umiddelbar nærhed af godset.

I blå bloks budgetforslag for 2020 er solcelleområder beskrevet. Her anføres, at kommunerne oplever stor efterspørgsel på planlægning for landbaserede solcelleparker, og, såfremt dette forslag vedtages, at der vil gå en rum tid, før nye anlæg får kommunal tilsagn:

»Solcelleparkerne kan være meget dominerende i landskabet, og bør derfor placeres rundt i hele kommunens geografi, så enkeltområder ikke rammes meget hårdt af flere samtidig solcelleparker. For at understøtte denne helhedstænkning, skal der udarbejdes en plan for opsætning af solcelleparker, der understøtter en rimelig fordeling af solcelleparkerne målt op mod de landskabsmæssige muligheder. Planen skal fremlægges og vedtages i første halvår 2020. Indtil planens vedtagelse gives der ikke tilsagn om igangsætning af planlægning af nye solcelleparker.«