Sognet går for klimaet

Træplantning, diger og dæmninger er noget af det, pengene skal gå til, når der tælles op efter den årlige sogneindsamling søndag den 8. marts.

Her er Raklev Sogn sammen med mange andre kirker landet over med til at samle ind for Folkekirkens Nødhjælp ved den årlige sogneindsamling.

- Derfor søger vi indsamlere, som vil bruge cirka to timer om formiddagen. Vi mødes i Raklev Sognehus kl. 10 og går ud på ruterne. Når vi samles igen, byder vi på varm suppe med flutes og hyggeligt samvær, lyder invitationen fra sognepræst Helle Brink, Raklev Kirke.

Der er tilmelding til kirkens kontor på tlf. 5956 2519.

Der er en række gode grunde til at gå med og hjælpe til med at samle penge ind, for selv om klimaforandringerne måske blot betyder en varmere sommer eller en oversvømmet kælder her i landet, så har klimaændringerne helt andre konsekvenser andre steder. I verdens fattigste lande handler klimaforandringerne om liv eller død.

Tørke, oversvømmelser og mudderskred smadrer livsgrundlaget for mennesker i lande som Etiopien, Zimbabwe og Nepal.

Derfor samler Folkekirkens Nødhjælp ind til en bedre tilværelse for dem, der er hårdest ramt af klimaforandringerne.

Indsamlingspengene går bl.a. til:

o Træplantning - træer giver skygge og liv

o Diger og dæmninger, der stopper oversvømmelser

o Sikring af huse og veje, så de kan modstå vandmasser og jordskred

o Vandpumper og vandrensningsanlæg, der sikrer familier rent drikkevand

o Nye afgrøder, der kan overleve i det nye klima

Og de indsamlede penge rækker langt. Når dagen er ovre, er hver indsamlingsbøsse i gennemsnit fyldt med 924 kroner. For de penge kan fem familier i nød få en køkkenhave hver. Køkkenhaverne giver dem mulighed for at forsørge sig selv - og så er de en kilde til mad mange år frem i tiden.

- Så kom op af sofaen, ryst tømmermændene af dig, tag en du holder af i hånden og kom ud i den friske forårsluft. Vi lover dig, at din hjælp gør en kæmpe forskel. Og at du får masser af skridt på skridttælleren og en kop kaffe med andre ligesindede, når dagen er slut.

- Hvert skridt tæller, lyder det fra Folkekirkens Nødhjælp.