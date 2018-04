Sognerejse går til Det Hellige Land

- Menighedsfællesskabet er vigtigt for mig. Det kan sådan en tur her være med til at styrke, og derfor håber vi, at der er en masse folk fra Kalundborg, som har lyst til at komme med. Vi kunne også bare have arrangeret en charterrejse til Gran Canaria for at styrke fællesskabet, men det her giver en helt anden dimension. Fortællingerne fra Bibelen folder sig ud på en helt anden måde, når du står i Det Hellige Land og mærker de omgivelser, de foregår i. Det kan du ikke undgå at blive påvirket af, siger Morten Pedersen.