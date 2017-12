Sognepræst er stoppet ved Vor Frue Kirke

- Li Have Otterstrøm har altid været værdsat som en stærk og nærværende prædikant med blik for sognets skæve eksistenser. Hendes engagement har sognet været glad for, oplyser menighedsrådets formand, Søren Juul, på rådets vegne. Menighedsrådets formand oplyser også, at Vor Frue Sogn takker for samarbejdet gennem årene og medsender pastor Li Have Otterstrøm de bedste ønsker for fremtiden.