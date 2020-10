Søndag fejrer Have- centret fødselsdag med kunderne

- Rigtig mange af vores kunder har fundet ud af, at biodiversitet er en vigtig og fantastisk ting, som er med til at gøre deres haver endnu mere interessante og indbydende - både for mennesker og insekter. Mange er også begyndt at købe blomsterblandinger, der giver nogle flotte og farverige områder i haven. Og lige nu skal der høstes æbler. Masser af æbler og plantes æbletræer, fortæller Vilhelm Rosendal og Rasmus Jensen, Havecentret på Stejlhøj.