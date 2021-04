Ankrene ligger i dok hos Entreprenørservice. Søminen er også på værksted for at blive renoveret. Privatfoto

Sømine og ankre får skønhedsbehandling

Af Eva Lyng Johansen Flere borgere har bekymret sig over, hvor den gamle sømine og de to ankre i Havneparken er blevet af.

Det fortæller Birgitte Kofod fra Team Vej & Park, som kan berolige med, at de ikke er blevet kasseret.

Søminen og det ene anker stod på det trekantede græs­areal øst for Den Blå Elefant. Det andet anker stod ved Schultz Shipping, næsten skjult af vedbend.

- Vi vil gerne give ankrene og minen en mere fremtrædende placering. Derfor har kommunens Entreprenørservice været i gang med at renovere arealerne, hvor ankrene var placeret. Både ankre og mine viste sig at være i en meget dårlig forfatning.

Pindsvineminen blev rejst af Marineforeningen som et historisk mindesmærke over de 2000 faldne sømænd under II Verdenskrig. Minen har både været indsamlingsbøsse og båret en fin inskription.