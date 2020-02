Sømændene åbner årets udgave af Musik i Havnsø. Bandet har tidligere optrådt på festivalen med stor succes. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Sømændene og John Mogensen musik til Musik i Havnsø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sømændene og John Mogensen musik til Musik i Havnsø

Kalundborg - 19. februar 2020 kl. 18:43 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er næsten et halvt år til, men Musik i Havnsø er i fuld gang med planlægningen af dette års fetsival, der finder sted lørdag den 25. juli.

I år kan man opleve et gensyn med det populære band Sømændene, der åbner festivalen. Derudover optræder også Ramus Bjerg i skikkelse af John Mogensen, samt Decco Band, René & Værsgo' samt det lokale kæmpehit Hotter Than July. Endelig sørger Diskotek Let's Go for at der vil være musik og gang i pladsen, lige fra den åbner klokken 12.00 til festen slutter klokken 01.30.

Fredagen inden vil der igen i år være stand-up på programmet. Her kan man opleve Ruben Søltoft, Torben Chris og Kasper Gross. Fredagen vil desuden byde på et arrangement for børnene.

- Vi har altid haft fokus på at skabe et arrangement, som både var de små og de store. Så der er musik og stand-up for de voksne, og så har vi underholdning for de mindste og de lidt ældre børn om fredagen, siger Kristian Kallenbach, der er formand for foreningen »Musik i Havnsø«.

Billetterne til Musik i Havnsø sættes til salg i påsken.