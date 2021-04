Det er denne cykelstiplan gennem centrum, som Kalundborg Kommune har tænkt sig at søge statslig støtte til.

Søger støtte til stort projekt, der skal forbinde øst og vest i Kalundborg

Kalundborg - 16. april 2021 kl. 12:25 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

En cykelsti fra Kalundborg Øst Station hele vejen hen til Allikelund Gymnasium, der forbinder stationer og uddannelsesinstitutioner med handel og erhverv i Kalundborgs centrum. Det er et af de cykelstiprojekter, som Kalundborg Kommune har tænkt sig at søge støtte til hos Vejdirektoratets pulje til cyklisme.

- Det giver god mening at få forbindelse fra indre by ud til Stejlhøj, hvor der bliver bygget på livet løs. Det understøtter den positive udvikling, som Kalundborg er i, siger Jakob Beck Jensen (V), formand for teknik- og miljøudvalget.

Ruten har siden 2016 været en del af kommunens cykelstiplan, men hidtil har intet konkret været på bedding.

Ifølge indledende udregninger ville anlæggelsen af cykelsti på den lige over tre kilometer lange strækning koste 20 millioner kroner. Heraf vil Kalundborg Kommune forvente at betale omkring halvdelen.

Pengene er endnu ikke afsat i kommunens budgetter, men hvis støtten fra Vejdirektoratet kommer, ser Jakob Beck Jensen positivt på at få opbakning fra et flertal i kommunalbestyrelsen.

- Vi er meget ambitiøse på cykelstiområdet, så vi skal nok finde vores andel til det projekt, siger han.

Selv om kommunen tidligere brændte fingrene, da cykelstien på Røsnæs viste sig at blive knap 10 millioner dyrere end forventet, har det ikke lagt en dæmper på velviljen til at fremme cyklismen i kommunen.

- Tværtimod. I stedet for at spare på Røsnæs-cykelstien fandt vi ekstra midler. Samme procedure vil vi bruge til kommende projekter, siger Jakob Beck Jensen.

Cyklistforbundet hilser initiativet velkommen.

- Potentialet for cyklisme i Kalundborg bliver slet ikke udnyttet, så det her vil helt sikkert højne anvendelsesmulighederne, siger Ole Stahl Nielsen, repræsentant for Cyklistforbundet i Kalundborg.

På et møde forleden vedtog teknik- og miljøudvalget også, at der skulle søges støtte til den allerede planlagte cykelsti langs Dyssevej fra Ubby til Slagelsevej. Hvis støtten bliver tildelt, vil det fremrykke projektet med et år til 2022.

Det projekt forudses at koste 16 millioner kroner.

