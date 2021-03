Søger forslag til en bedre kollektiv trafik

Kalundborg Kommune har indkaldt til borgermøde om, hvordan man kan forbedre den kommunale, kollektive trafik og få flere til at tage bussen.Foto: Brian Jensen

Kalundborg - 21. marts 2021 kl. 19:47 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Tirsdag den 27. april inviterer trafik- og kørselsudvalget til borgermøde, hvor udvalget gerne vil høre forslag til, hvordan man forbedrer den kollektive trafik i Kalundborg Kommune.

Kommunalbestyrelsen skal senest den 30. oktober indsende eventuelle ønsker til ændringer af de eksisterende busruter til Movia. Det er i den forbindelse, at der indkaldes til borgermøde.

- Vi vil gerne have borgernes råd til, hvordan vi i fællesskab kan få endnu flere til at benytte sig af den kollektive trafik, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), der er formand for trafik- og kørselsudvalget.

Borgermødet plejer at være en fast del af proceduren op til den nye trafikbestilling.

På grund af coronakrisen bliver det i år tale om et virtuelt borgermøde i stedet for et med fysisk fremmøde, men håbet er samtidig, at den virtuelle form kan få flere til at deltage.

- Vi har i det seneste år gjort os en del erfaringer med virtuelle borgermøder. I nogle sammenhænge kan de faktisk fungere rigtig godt, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen og fortsætter:

- Der er en del borgere, som er afhængige af den kollektive transport. Alligevel er vores erfaring, at det kan være beskedent fremmøde til disse borgermøder.

- Håbet er, at flere vil tage tid ud af deres aften til at være med til mødet, hvis de kan gøre det hjemme fra deres dagligstue, siger udvalgsformanden.

Ønsker man at deltage i det virtuelle borgermøde, skal man tilmelde sig på Kalundborg Kommunes hjemmeside senest mandag den 26. april.

Har man ikke mulighed for at deltage i borgermødet, kan man også via kommunens hjemmeside sende sine ændringsforslag direkte til kommunen.