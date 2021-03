Søfartsmuseet søger frivillige til arbejdsgruppe i opstarten af museumet. Her ses intiativtager Poul Henrik Blasen Nielsen. Privatfoto

Søfartsmuseum søger frivillige

Kalundborg - 07. marts 2021 kl. 18:01 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen

KALUNDBORG: Kalundborg Søfartsmuseum søger frivillige som er interesseret i at give en hånd med opstarten af museet.

- Vi er ved at nedsætte en arbejdsgruppe og vi vil gerne have kontakt til personer som vil være med til at skabe interesse for etableringen af et arbejdede søfartsmuseum på haven i Kalundborg og arbejde for, at der etableres en forening, der skal stå for idriftsættelse og daglig ledelse af museet.

Det fortæller intiativtager Poul Henrik Blasen Nielsen.

Museet søger personer som har tid og lyst til at være en del af en bestyrelse, så der kan dannes en egentlig forening, som grundlag for museumsplanerne.

- Arbejdsgruppens vision er at skabe interesse fra politisk side, virksomheder og andre interesserede, således at der kan skabes grobund for indkaldelse til en stiftende generalforsamling af en egentlig forening, som kan være med til at stå for søfartsmuseet daglige drift.

- Det er ingen betingelse for at være med i arbejdsgruppen, at man vil inddrages i bestyrelsesarbejdet. Foreløbig gælder det om at samle ideer, materiale og få det ned på papir og lagt en plan for det videre forløb. Foreningen bliver ikke dannet, før der er grundlag for at gå skridtet videre, siger Poul Henrik Blasen Nielsen.

Søfartsmuseumet søger frivillige, der skal varetage forskellige opgaver, og man behøver ikke at have kendskab til maritime. Dog vil foreningen også gerne have, at styrmænd, fisker, vodbindere, sadelmager, lods, skibstømrer/skibsbyggeri, og nogle, som har kendskab til havnens historie, melder sig.

- Vi skal bruge folk, som har forstand på grafik og kan lægge lydfiler over på PC, så de kan gemmes til eftertiden. Modelbyggere søges til opbygning af montrer og skabeloner, da der er planer om at bygge en stor model af Kalundborg havn årgang 1958-60.

- Vi hører også gerne fra nogle, der kan levere for­tællinger eller har billeder, videoklip, postkort, smalfilm, lysbilleder eller andet materiale. Også fra personer, som har kendskab til havnens historie og besejling på havnen med færgefart, fiskeri, fragt og lods samt trafikken i Storebælt og kommunens nabohavne, Reersø, Nyby Havn, Havnsø, Sejerø Havn, som også har besejlet Kalundborg Havn og Saltbæk Vig og fortællinger om havnen og alt, hvad der hører til en havn, siger Poul Henrik Blasen Nielsen.

Søfartsmuseumet søger også maritime effekter, der har tilknytning til Kalundborg havnen, som kan doneres eller udlånes, når det kommer op at stå. Effekterne fra donationerne vil blive bevaret for eftertiden. Andre maritime effekter, som ikke har rod i Kalundborg, har også interesse for museet.

Hvis man er interesset, kan man skrive til poulblasen@live.dk, og interesserede kan se mere om intiativet på facebooksiden »Kalundborg Søfartsmuseum«.