For at skabe opmærksomhed på planerne om et søfartsmuseum i Kalundborg, stod en lille gruppe af frivillige på Kordilgade og delte flyers ud lørdag. Poul Henrik Blasen Nielsen i midten. Foto: Thomas Rye

Søfartsmuseum indtog Kordilgade

- At have en forening, vil give os nogle andre muligheder for at søge støtte og samarbejdspartnere. Lige nu har vi en arbejdsgruppe nedsat, som er ved at udarbejde et udkast til vedtægter for foreningen, og når forsamlingsforbuddet bliver løsnet en anelse, vil vi indkalde til stiftende generalforsamling, fortæller Poul Henrik Blasen Nielsen, der i mange år har samlet på maritime effekter og som er initiativtager til ideen om et lokalt søfartsmuseum i Kalundborg.