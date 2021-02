Se billedserie Kirsten Pommer med nogle eksmepler på valentinsgaver, der er populære hos kunderne. Foto: Claus Sørensen

Søde sager til en hjertenskær

Kalundborg - 09. februar 2021 kl. 09:13 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen

En flot pose fyldt med lækre mandler eller nødder.

En stor æske med 600 gram lækkerier i rundkreds: Røde hjerter, fyldte chokolader, nødder og mandler.

Bare et par af de mange, mange muligheder for søde sager og andre lækkerier som gave til sin hjertenskær her op til valentinsdag på søndag den 14. februar. Dagen, hvor det blandt mange er skik at give sin partner eller udkårne et tegn på sin kærlighed.

Kirsten Pommer, indehaver af »K.P. Kaffe & Te« i Kordil­gade i Kalundborg, har både poserne, æsken, indholdet og de mange andre ting - heriblandt flotte fløde­boller - som velegnede gaver på dagen. Ting fra Summerbird.

- Jeg er så glad for, at vi må holde åbent som normalt, og det er vores kunder også, siger Kirsten Pommer.

- Den runde æske med chokolader med videre er i øvrigt en inspiration for mange til at gøre tingene lidt anderledes, når man har kaffekomsammen. Æsken på bordet i stedet for eksempelvis kager. Et flot alternativ, siger Kirsten Pommer.

Hun byder her op til valentins­dag på smags­prøver og opfordrer folk til at komme inden for i butikken og smage.