Socialt udsatte får et nyt fællesskab

I går var første gang, og efter Michael Olsen havde budt velkommen til alle, var det tid til at spille. Formand for Kalundborg Petanqueklub Peer Lysemose hjalp med at forklare reglerne til medlemmerne, hvor de fleste var nybegyndere. Al snakken om at se på sine og modstandernes kugler fik smilet frem på læben hos mange.