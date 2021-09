Se billedserie Gitte Johansen (V), formand for socialudvalget: - Med flere borgere med behov for hjælp stiger behovet for flere penge selvklart også.

Socialområdet nulstilles

Kalundborg - 29. september 2021

KALUNDBORG: Parterne bag budgetforlig 2022, Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det radikale Venstre og Konservative, erkender, at socialområdet er stærkt udfordret.

Udvalgsformand Gitte Johansen (V) lægger da heller ikke skjul på, at området under ét er presset på grund af et stigende antal borgere med brug for kommunens hjælp.

- Med flere borgere med behov for hjælp, stiger behovet for flere penge selvklart også.

I en fællesudtalelse opridser forligspartierne hovedtrækkene for socialområdet for det kommende år:

Psykiatri-telefon

- For at sikre den gode service, kommunen yder til den enkelte, er det derfor nødvendigt at skrue op for budgettet på voksen/specialområdet med hele 12,3 millioner kroner kr. i 2022, kombineret med en tidlig indsats. Derudover nulstilles områdets økonomi fra årsskiftet, så det store oparbejdede underskud i 2021 ikke skal tilbagebetales, fastslår forligspartierne.

Det er i øvrigt ikke første gang, det sker. Tværtimod.

Der er, hedder det videre, også fundet plads at bemande en akuttelefon til psykiatrien, så det bliver muligt at få kontakt til hjælp uden for normal åbningstid. Til dette formål afsættes årligt 274.000 kroner.

Borgere med psykiatriske lidelser kan ved udskrivning fra psykiatrisk behandling opleve, at overgangen til den kommunale psykiatri ikke fungerer optimalt. Derfor gøres forsøget med en overgangsmentor permanent, hvilket koster 150.000 kroner årligt.

Endelig har de fem partier bag budgetaftalen aftalt, at Kalundborg Kommune nu vil have en helt konkret plan for opførelsen af et nyt botilbud for unge.

BR