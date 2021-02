Socialdemokrater skifter formand før valgkamp

Da bestyrelsen for S i Kalundborg for et år siden pegede på Tina Beck-Nilsson som spids- og borgmesterkandidat til kommunalvalget i november i år, udløste den beslutning - og omstændighederne omkring valget - betydelig uro, og i dag er der to partiforeninger under Socialdemokratiet i Kalundborg Kommune.