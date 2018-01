Se billedserie Abdullahi Gutale er ny i kommunalsbestyrelsen for Socialdemokratiet. Han brænder især for, at alle unge får sig en uddannelse. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Socialdemokrat: -Vi skal bruge muligheder

Kalundborg - 04. januar 2018

48-årige Abdullahi Gutale har altid interesseret sig for politik.

Han ville gerne have læst statskundskab, men omstændighederne gjorde, at han blev uddannet socialrådgiver i stedet for.

Abdullahi Gutale flygtede fra Somalia på grund af krigen, og bor på Klosterparkvej i Kalundborg med sin kone Luul og deres fem børn i alderen 7-18 år.

I mange år drømte han om flytte tilbage til Somalia og være med til at genopbygge landet. Selvom han savner sit hjemland og storbyen Mogadishu, hvor han er født og opvokset, så betyder børnenes tilknytning til Danmark mere.

- Mine børn definerer sig selv som danske, siger han.

Den 48-årige startede med at være medlem af Det Radikale Venstre, men skiftede til Socialdemokratiet.

- Socialdemokratiet har opbygget vores velfærdssamfund og jeg kan identificere mig med Socialdemokratiets politik, siger han.

Nu, hvor beslutningen om at blive i Danmark er endelig, ønsker Abdullahi Gutale også at gøre en forskel, og derfor stillede han op til kommunalvalget.

Han blev valgt ind i kommunalbetyrelsen med 203 stemmer, og han skal være medlem af socialudvalget.

- I Somalia solgte forældrenene deres hus, så de kunne sende deres børn til Vesten for at få en uddannelse. Her i Danmark er det gratis at få en uddannelse og du får endda SU.

- De muligheder skal man bruge, siger han.

Han er forundret over, at der er nogle, som smider disse muligheder væk og ikke får sig en uddannelse.

- Vi skal stille større krav til de unge. Den sociale arv eksisterer ikke i min verden. Alle kan lære noget, siger han.

I folkeskolen, mener han, at lærerne også skal være tydeligere i deres krav til forældre med anden etnisk baggrund end dansk.

Til skole-hjem-samtale begynder læreren ofte med at sige alle de positive ting, og slutter med de problematiske ting, og det kan godt være et problem i forhold til forældre med udenlandsk baggrund, forklarer Abdullahi Gutale.

- I vores kultur taler man først om problemet, og derfor hører mange af forældrene slet ikke det, som lærerne siger til sidst, siger han.

Han ønsker, at man i kommunen sørger for at børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk deltager i fritidsaktiviteter.

- På den måde kan man forebygge at de unge kommer ud i kriminalitet, som er skadeligt for familien og samfundet, siger Abdullahi Gutale.