Formanden for socialudvalget, Gitte Johansen (V): - Vi har sparet og effektiviseret, hvor det kunne lade sig gøre. Der er ikke flere spareveje at gå.

Socialbudgettet er i knæ: Underskud på 43 mio. kr.

Forklaringen på et underskud, som tager afsæt i, at der år efter år ikke er bevilget penge nok til at dække voksende udgifter, er, at antallet af borgere, der har behov for lovpligtig hjælp og støtte, stiger hele tiden: